Земеделска катастрофа в Гърция! Властите взимат мерки

Разпространението на шарка по овцете в Гърция продължава с пълна сила.

Властите констатират неспазване на мерките от фермерите. Наказват ги с високи глоби, предаде БНР.

Министерството на аграрното развитие в Атина съобщава, че причината за разпространение на шарката по овцете е неспазване на наложените мерки. Това налага властите да вземат още по-драстични ограничения.

От проверките е установено, че

животновъдите не спазват въведените строги мерки по биосигурност.

Не са ограничени животновъдните обекти и не е спрян достъпът до тях на външни лица и превозни средства. Също така е нарушена забраната за контакт между стадата, осъществява се съвместна паша и водопой. Дори не се извършва дезинфекция на входа на всяка ферма.

Засечени са животновъди, които транспортират овце в различни райони на страната без необходимите сертификати.

Властите съобщават, че при констатираните случаи на фалшифициране на сертификати и документи с цел да се получат по-големи суми обезщетения документите се предават на прокуратурата и животновъдите се лишават от всякакви помощи.

В момента активни огнища на заразени животни има в Кардица, Иматия, Тесалия, Серес и област Еврос.

Всички общини са предупредени и следят за спазване на мерките, съобщават от аграрното министерство.

