Шокиращо разкритие за бара на смъртта в Кран Монтана

От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на швейцарския курортен град Никола Феро, цитиран от „Асошиейтед прес“.

Повечето от жертвите на пожара, който опустоши бар „Констеласион“ в ранните часове на 1 януари, са тийнейджъри, а швейцарските власти се опитват да намерят отговори за това как се е стигнало до трагедията.

„Дълбоко съжаляваме. Нямахме индикации, че проверките не са били извършени“, заяви кметът на курортното селище в кантон Вале в Швейцарските Алпи пред репортери по повод липсата на противопожарни проверки в бара между 2020 и 2025 г.

Кметът каза също, че пожарните проверки трябва да се извършват ежегодно в баровете в града и че последната такава проверка в бара - през 2019 г., е установила, че всичко е наред.

Разследващите сега се опитват да установят дали шумоизолиращият материал на тавана е отговарял на нормативните изисквания и дали искрящите свещи, за които се предполага, че са предизвикали пожара, са били разрешени за употреба в бара.

Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу управителите на заведението. Двамата са заподозрени за непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесни повреди и непредумишлено причиняване на пожар, каза главният прокурор на кантон Вале.

Регионалните власти заявиха, че проверките за безопасност са задължение на общината.

Феро заяви, че не може да обясни веднага защо толкова дълго време не са били провеждани проверки за безопасност. Той каза, че през септември миналата година външен експерт е бил помолен да извърши анализ на шумоизолацията и е стигнал до заключението, че барът отговаря на правилата за шумоизолация, без да прави допълнителни коментари, а пожарна аларма не е била необходима поради размера на бара, добави той.

Въпреки това Феро каза: „Никога не е имало проверки на тази звукоизолираща пяна. Нашите агенти по сигурността не са сметнали това за необходимо“, каза Феро.

Прокурорите заявиха, че пожарът, който се разпространи бързо в ранните часове на 1 януари, вероятно е бил причинен от свещи, които са запалили подземната част на бара, който е бил покрит с пяна, използвана за шумоизолация. Свещите с искри вече са забранени в заведенията в града, каза той.

Феро заяви, че властите са затворили друго заведение, управлявано от собственика на бара и съпругата му.

Степента на изгарянията затрудни идентифицирането на някои от жертвите на пожара, който избухна около 1:30 ч. сутринта на Нова година (2:30 ч. българско време), заради което се наложи семействата на засегнатите да предоставят на властите ДНК проби.

Разследващите приключиха с идентифицирането на 40-те загинали в неделя и вчера заявиха, че са идентифицирали всички 116 ранени.

