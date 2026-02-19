Проф. Андрей Чорбанов с голямо разкритие за убитата Евгения

Проф. Андрей Чорбанов, депутатът, който напусна Има такъв народ" (ИТН) разкри, че убитата по особено жесток начин от съпруга си Евгения Чорбанова е била неговата племенница. Досега депутатът не е споделял роднинската си връзка с младата жена, която трагично загуби живота си на 33 години.

От "Блиц" припомнят, че през есента на 2021 година младата майка мистериозно изчезна, а мъжът ѝ Орлин Владимиров до последно твърдеше пред разследващите, че е отишла на фитнес и оттогава не се е върнала. Издирването на Чорбанова продължи с дни в София под дърво и камък - период, през който криминалните психолози се усъмнили, че нещо в поведението на Орлин не е наред. В крайна сметка трупът на жената бе открит, натикан в куфар във водоем край Перник.

Профайлърите разкриха целия механизъм на престъплението, а именно - убийство от ревност. Орлин подозирал Ети в изневяра и решил да я убие. След като я удушил с омотано тиксо около носа и устата, Владимиров повикал своя баща Пламен да му помогне с логистиката по изнасянето на трупа и отърваването от тялото. Въпреки ловките опити на Владимиров да се измъкне, профайлърите в полицията разкриха цялото жестоко престъпление, което разтърси държавата през 2021 година. Евгения остави полусирак малкия си син.

Изненадващо преди броени дни Софийският апелативен съд намали присъдата на Владимиров от доживотен затвор на 20 години, а неговият баща бе напълно оправдан по обвиненията в съучастничество. Това е повод пред Съдебната палата в София да се организира протест тази вечер, 19 февруари, от 18:30 ч.

Ето какво казва Чорбанов за Евгения и семейството ѝ:

"Казват, че кръвта вода не става. Сигурно е така. На тези снимки по-малкият съм аз, а по-големият - моят първи братовчед батко Андрей. Той се казва като мен - Андрей Чорбанов и през различни периоди от живота ни сме живели под един покрив и сме яли един хляб.

Само че неговата дъщеря и моя племенница Евгения беше убита от нейния съпруг-психопат, натъпкана в куфар и изхвърлена от бащата-психопат в един водоем като ненужна вещ. Тези хора бяха осъдени на доживотен затвор, но Софийският апелативен съд преразгледа делото, като оневини бащата, бивш ДАНСаджия, защото като-помагач укривател бил баща и не носи съдебна отговорност, а на физическият убиец Орлин присъдата стана 20 години, което предполага, че след определен брой години сред нас ще броди поредния ултра-ревнив психопат, приемащ всичко в живота като собственост. При такъв баща какъв син можеш да очакваш.

Понякога с тъга гледам американските документални разследвания, на които за такива деяния им дават по 60-80 и прочее години. Защото такива хора не трябва да бъдат на свобода, те са опасност за обществото. Защото сигурно има прераждане, но в друг живот. Дано Бог ги съди справедливо.

Хора, възпитавайте децата си да бъдат добри, всичко друго се постига. Пазете ги, учете ги.

За последните 5 години, работейки в Законодателния орган на България всеки път носа своята персонална вина, че по улиците скитат хора, отнемайки човешки животи. А животът не се връща".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com