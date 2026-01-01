Гърция удря шофьорите по джоба от 1 януари

С по-високи цени по платените магистрали в северната част на страната Гърция посреща 2026 година, а хиляди българи усещат промяната още при първото си пътуване. За маршрутите, използвани масово от нашите сънародници, включително през граничния пункт Кулата към Солун, тол таксите скачат с общо 23 процента.

До края на миналата година пътуването в едната посока струваше 4,35 евро, но от днес таксата вече е 5,35 евро – с точно едно евро повече. Повишението засяга не само маршрута към Солун, но и пътищата към Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполис, които са сред най-популярните дестинации за българските туристи.

Още по-осезаемо е поскъпването за бусове и товарни автомобили, където новите тарифи са значително по-високи. Така пътуването за транспортните фирми и организираните туристически групи става по-скъпо още в началото на годината.

Причината за увеличението е смяната на концесионера, който вече поема управлението на този участък от гръцките магистрали. От компанията обясняват повишението с необходимостта от запазване на високото качество на поддръжката и безопасността по пътищата, но за пътуващите към Северна Гърция новите цени идват като неприятна новогодишна изненада.

