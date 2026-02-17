Отиде си автор на велики поп хитове

Музикалният свят загуби един от най-влиятелните си творци – американският автор и композитор Били Стайнбърг почина на 16 февруари 2026 г. в Калифорния на 75-годишна възраст. Неговата адвокатка Лори Сориано потвърди пред световните медии, че легендарният текстописец е издъхнал след продължителна и смела борба с раково заболяване.

„Животът на Били Стайнбърг е доказателство за трайната сила на добре написаната песен - и за идеята, че честността, когато е поставена на музика, може да надживее всички нас“, се казва в изявлението на семейството.

Семейството му отбелязва, че е получил множество отличия в индустрията през четиридесетгодишната си кариера, включително награда „Грами“ за работата си по албума на Селин Дион от 1996 г. „Falling Into You“.

„И все пак най-близките му знаеха, че най-важното не е признанието, а връзката - магията да чуеш тълпа да пее нещо, което някога е живяло само в тетрадката му.“

Стайнбърг остава в историята като един от най-плодовитите автори през 80-те и 90-те години на миналия век, чието творчество дефинира поп културата на няколко поколения.

Името на Били Стайнбърг стои зад някои от най-големите световни хитове, сред които емблематичната „Like a Virgin“ на Мадона.

В успешно сътрудничество с композитора Том Кели, той създава вечни класики като „True Colors“ за Синди Лоупър, „So Emotional“ за Уитни Хюстън и „I'll Stand by You“ за The Pretenders.

Работата му с канадската мегазвезда Селин Дион му носи престижната награда „Грами“ през 1996 г., когато албумът ѝ „Falling Into You“ е обявен за албум на годината.

През 2011 г. Стайнбърг беше заслужено въведен в Залата на славата на авторите на песни – признание за кариера, изпълнена с хитове, които не спират да вдъхновяват съвременните артисти.

От институцията подчертават, че неговите композиции отдавна са се превърнали в универсални стандарти, които звучат със същата сила и днес. С неговата смърт си отива един истински архитект на модерната музика, чието наследство ще продължи да живее чрез гласовете на най-големите звезди на планетата.

