Тръмп прочете присъдата на голяма държава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Куба е „провалена нация“ и призова Хавана да сключи споразумение с Вашингтон, въпреки че отхвърли идеята за операция за смяна на режима.

„Куба в момента е провалена нация“, заяви Тръмп на борда на Air Force One, цитиран от АФП.

Когато обаче беше попитан дали САЩ ще свалят кубинското правителство, както Вашингтон направи, когато нахлу във Венецуела и плени президента Николас Мадуро, той отговори: „Не мисля, че това ще е необходимо“.

Островът е изправен пред сериозен недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването, тъй като Тръмп засилва продължаващото от десетилетия ембарго на САЩ срещу страната и натиска другите държави да спрат да изпращат петрол на Хавана.

„Това е хуманитарна заплаха“, призна Тръмп за недостига на гориво, който засяга страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com