Люта зима! Втора държава изпищя

След адската снежна зима във Фланция, втора ържава изпищя от екстремно студеното време. Великобритания вече изпитва сериозни затруднения от най-студената вълна тази зима - стотици училища са затворени - над 775 в различни части на Обединеното кралство, включително 183 в Северна Ирландия, 159 в Абердийншър и над 100 в Кармартеншър и други райони.

Транспортен хаос

Транспортът е в хаос - пътища, влакове и летища са силно засегнати. Влакове между Лондон, Единбург и Абердийн са отменени, линии на метро и влакове в Лондон и Шотландия имат забавяния или са спрени. Полети до и от Амстердам и други дестинации също са отменени, включително пет полета от Абердийн и пристигащи полети от Амстердам.

Метеорологичната служба потвърди, че бурята "Горети" ще донесе сняг, силен дъжд и ветрове до 113 км/ч в Англия и Уелс.

Високите части на страната могат да бъдат покрити с до 20 см сняг, а в Шотландия вече са паднали 52 см сняг. Северните и централни части на Англия също могат да очакват обилен сняг, докато Южна Англия ще има предимно дъжд и силен вятър.

Предупреждение от властите

Опасността за хората е реална. Двама мъже паднаха в ледена вода, докато се опитваха да спасят куче, но бяха спасени от спешните служби. Пожарната служба призовава да не се влиза във замръзнали водоеми.

Здравните власти удължиха предупрежденията за студено време за уязвими хора до неделя. Препоръчва се да се обличат топло, да се отопляват помещенията и да се хранят и пият вода редовно.

Хиляди домакинства получават помощ от 25 паунда за отопление.

И доброволци помагат

Първият министър на Шотландия Джон Суини похвали усилията на фермери, доброволци и жители, които помагат за почистване на пътища и безопасността на общностите. В същото време депутат поиска мобилизиране на армията за доставка на храна и медицински продукти в изолирани райони на Шотландия, където някои общности са критично затворени от тежкото време.

Метеоролозите са издали предупреждения за сняг, лед и силен вятър в голяма част от страната. Пътуващите се съветват да планират предварително и да избягват ненужни пътувания.

