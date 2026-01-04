Гърция на ръба! Земеделците готови на пълна блокада

Земеделците в Гърция отново започнаха да затварят пътища и отправиха директна закана, че са готови да блокират цялата страна – пътища, граници и пристанища. Лидерите на протестите заявиха, че не виждат никаква основа за преговори с правителството, което отказва да изпълни ключови за тях условия, свързани с бъдещето на аграрния сектор, предаде БНР.

Днес на обяд се провежда национална среща на земеделците на пътния възел Малгара край Солун, където протестиращите трябва да решат кога и в какъв мащаб ще започнат новите блокади. По думите им, след 35 дни на протести те все още очакват властите да проявят разбиране и да променят из основи аграрната политика на страната.

Още днес на няколко места по магистралите фермерите преминаха към спиране на движението, като засега оставят обходните маршрути свободни, за да не блокират напълно завръщащите се след празниците пътуващи. Това обаче е само временна мярка, предупреждават организаторите.

Правителството отново призова за диалог. Аграрният министър заяви, че значителна част от субсидиите и помощите вече са изплатени и настоя протестиращите да седнат на масата за преговори. От управляващата партия обаче прозвуча остро предупреждение: „Не може да държите цяла Гърция под блокада!“

В същото време опозицията застана на страната на фермерите и поиска изпълнение на всички техни искания. Напрежението допълнително ескалира, след като правителството заплаши, че ще започне арести на земеделци, които пречат на свободното движение в страната – ход, който може да превърне протестите в открит национален сблъсък.

