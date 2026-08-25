БАБХ разкри огнище на шарка по овцете и козите в с. Рудин

БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Рудина, област Кърджали

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Поточница, община Крумовград, област Кърджали, в който се отглеждат 111 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Рудина, Бяла поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринско, Страхил войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кокиче от община Кърджали, област Кърджали; и селата Зимовина и Поповец от община Стамболово, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат гр. Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Седловина, Сипей, Скалище, Скърбино, Соколско, Соколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали; селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево и Студен кладенец от община Крумовград, област Кърджали; селата Биволяне, Гургулица, Девинци, Момина сълза, Нановица, Постник, Татул и Чомаково от община Момчилград, област Кърджали; селата Бостанци, Бърза река, Вождово, Драганово и Минзухар от община Черноочене, област Кърджали; селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово, област Хасково; селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пътниково, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково; селата Болярски извор и Славяново от община Харманли, област Хасково; селата Войводово, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Орлово, Текето, Тракиец и Широка поляна от община Хасково, област Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ-Кърджали реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.