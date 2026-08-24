Над 30 часа програма и повече от 130 индивидуални изпълнители ще се включат в юбилейното издание на НТФС „Богородична стъпка“

На 29 и 30 август 2026 г. балнеолечебният курорт Старозагорски бани ще се превърне в сцена на българския фолклор с 20-ото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“. В рамките на два дни гостите ще се насладят на песни, танци, пъстри носии, традиционни занаяти и обичаи.

Юбилейното издание ще предложи над 30 часа програма с участници от 20 области на страната, както и над 130 индивидуални изпълнители.

Съборът се организира от Община Стара Загора, Кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора и НЧ „Христо Ботев-1952“ – Старозагорски бани.

Официалното откриване е на 29 август от 11.30 ч. на Първа сцена.

Още в петък, 28 август от 19.30 ч., на сцената пред Община Стара Загора ще се представят танцова група „Талисман“ от Тараклия, Република Молдова, танцов клуб „Тракия фолк“ от Одрин, Република Турция, и Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ – Стара Загора.

В събота от 09.00 ч. на Първа и Втора сцена започват изпълненията на певчески, танцови и инструментални състави и индивидуални участници. От 19.30 ч. Първа сцена ще бъде домакин на празничен концерт с участието на ОФА „Загоре“ и Капански ансамбъл – Разград. В неделя фолклорната програма ще продължи от 09.00 до 15.00 ч.

Съборът предлага и разнообразна съпътстваща програма. Най-малките посетители ще могат да се включат в детските работилници „Съхранено с любов, сътворено с талант“, където ще рисуват, изработват апликации и мозайки, ще украсяват дървени лъжици и ще се запознават с различни традиционни техники.

В махала „Добра среща“ инициативата „На селски сбор не се кани...“ ще представи народни песни, хора, обичаи, занаяти и традиционни ястия. Посетителите ще могат да разгледат и изложби на селски гозби, старинни оръжия и кукли от различни краища на света.

В Занаятчийската чаршия майстори от страната ще демонстрират грънчарство, везбарство, дърворезба, кошничарство, ковачество, ножарство, плъстене на вълна и други традиционни занаяти. Ще бъдат представени и изделия и работилници за кукли, сапуни, свещи, бижута, плетива и народни носии.

През двата дни ще се провеждат и безплатни организирани посещения до природния феномен „Богородична стъпка“, дал името на събора. Всяка година събитието привлича близо 5 000 гости от всички краища на България и от чужбина.