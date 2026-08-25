Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт за всички жители и гости на града, които желаят да посетят събитията, включени в програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“.
Представленията ще се проведат на 27, 29 и 30 август на брега на язовир „Копринка“.
Автобусите ще отпътуват от Казанлък в 19:00 часа от спирката срещу сградата на Община Казанлък.
След приключване на представленията транспортът ще осигури връщане обратно до сградата на Общината.
Цена на двупосочния билет е 3 евро.
Станете част от Тракийските празници и се насладете на богатата културна програма.
Община Казанлък осигурява транспорт до събитията от „Празници в долината на тракийските царе“
Представленията ще се проведат на 27, 29 и 30 август на брега на язовир „Копринка“
Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт за всички жители и гости на града, които желаят да посетят събитията, включени в програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“.
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