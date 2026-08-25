Регионални

Община Казанлък осигурява транспорт до събитията от „Празници в долината на тракийските царе“

Представленията ще се проведат на 27, 29 и 30 август на брега на язовир „Копринка“

Община Казанлък осигурява транспорт до събитията от „Празници в долината на тракийските царе“
25 авг 26 | 16:17
122
Никол Симова

Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт за всички жители и гости на града, които желаят да посетят събитията, включени в програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“.

Представленията ще се проведат на 27, 29 и 30 август на брега на язовир „Копринка“.

Автобусите ще отпътуват от Казанлък в 19:00 часа от спирката срещу сградата на Община Казанлък.

След приключване на представленията транспортът ще осигури връщане обратно до сградата на Общината.

Цена на двупосочния билет е 3 евро.

Станете част от Тракийските празници и се насладете на богатата културна програма.

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай