Община Казанлък осигурява транспорт до събитията от „Празници в долината на тракийските царе“

Община Казанлък организира двупосочен автобусен транспорт за всички жители и гости на града, които желаят да посетят събитията, включени в програмата на „Празници в Долината на тракийските царе“.



Представленията ще се проведат на 27, 29 и 30 август на брега на язовир „Копринка“.



Автобусите ще отпътуват от Казанлък в 19:00 часа от спирката срещу сградата на Община Казанлък.



След приключване на представленията транспортът ще осигури връщане обратно до сградата на Общината.



Цена на двупосочния билет е 3 евро.



Станете част от Тракийските празници и се насладете на богатата културна програма.