Всичко за Празници в долината на тракийските царе

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Лекции и презентации, посветени на тракийското наследство са част от богатата културна програма на “Празници в Долината на тракийските царе“ 2025

Лекции и презентации, посветени на тракийското наследство са част от богатата културна програма на “Празници в Долината на тракийските царе“ 2025

От края на август до началото на септември, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на интересни лекции, прожекции и презентации

08 август | 10:56
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