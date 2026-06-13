Триумфът на любовта над омразата в мюзикъла “Ромео и Жулиета“ трогна публиката на брега на древния Севтополис
Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
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Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
От края на август до началото на септември, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на интересни лекции, прожекции и презентации