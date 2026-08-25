141 години от Съединението: Стара Загора почита паметта на героите

На 6 септември 2026 г. се навършват 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

По този повод Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират общоградски ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в Съединението на Княжество България и Източна Румелия с полагане на венци и цветя от 10.30 ч. пред паметника „Защитниците на Стара Загора“ в парк „Пети октомври“. Водещ на събитието ще бъде актьорът Димитър Митев.

От 11.00 ч. ще започне празничен концерт на Площада пред Общината на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

На 6 септември своя празник отбелязват и старозагорските села Пряпорец, Остра могила, Сладък кладенец, Малко Кадиево, Християново и Стрелец. Празничните програми ще започват на площадите в центровете на населените места, съответно в часовете Пряпорец - 11.30 ч., Остра могила - 16.00 ч., Сладък кладенец - 17.00 ч., Малко Кадиево - 18.00 ч., Християново - 18.00 ч. и Стрелец 18.30 ч.

* След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи.

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), който се заема със задачата да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват комитети "Съединение".

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта.

Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.