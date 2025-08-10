Полиция тараши в пловдивско рано в неделя! Причината

Полицейска акция се провежда в пловдивско във връзка с усложнената обстановка с шарката по дребните преживни животни.

Проверки се правят и на един от най-големите пазари за животни в областта - този в град Раковски.

„Проверяват се МПС-та и търговци, тъй като има забрана за продажба, търговия и придвижване на овце и кози. До момента не са констатирани нарушения“, съобщи за бТВ Георги Казаков от Икономическа полиция в Пловдив.

„Проверките текат вече от месец на всички регламентирани и нерегламентирани пазари. За този месец няма нарушения, свързани с животни, има нарушения, свързани със закона за движение по пътищата“, посочи още Казаков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com