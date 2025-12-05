9 града у нас почерняха от полиция! Обиски наред /СНИМКИ/

С идването на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши у нас стартира мащабна акция за данъчни измами за над 13 милиона евро. По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от вчера в България се провеждат над 80 обиска и разследвания във връзка с трансгранична ДДС измама, причиняваща щети за над 13 млн. евро. В хода на операцията са задържани шестима български граждани, съобщиха от Европейската прокуратура.

Обиските се проведоха в девет града, сред които София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с подкрепата на Държавна агенция „Национална сигурност“. При претърсванията са иззети документи, мобилни телефони, златни монети, инвестиционни медали и над 255 000 евро в брой.

Престъпната мрежа е действала от 2019 г. и е извършвала измама, известна като "ДДС карусел". Става въпрос за сложна схема, при която се злоупотребява с правилата на ЕС за освободени от ДДС трансгранични сделки между юридически лица в държавите членки на ЕС. Разследваната мрежа е регистрирала и упражнявала контрол върху фирми от типа "търговци фантоми".

През над 60 фирми в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни сделки, чрез които се искали неправомерни възстановявания на ДДС от държавните органи. Някои от схемите включвали симулирана търговия с фуражи за животни (оборот над 51 млн. евро) и фалшиви доставки в строителния сектор.

Щетите от разследваната дейност се оценяват на 13,2 млн. евро. Всички задържани се считат за невинни, докато не бъде доказано обратното в компетентните български съдилища.

Снимки: МВР

