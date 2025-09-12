Полицията удря престъпността в интернет преди първия учебен ден

В навечерието на първия учебен ден МВР и прокуратурата стартират

мащабни действия срещу наркоразпространението и престъпността в интернет.

Целта е да бъдат пресечени незаконни сделки и особено продажбата на „райски газ“ и други опасни вещества. Акцията обхваща цялата страна, като специален акцент са нощните заведения и местата, където се събират младежи.

Според разпореждания на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и вътрешния министър Даниел Митов мерките влизат в сила незабавно, предаде БНТ.

Повече полиция край училищата

Част от плана предвижда засилено присъствие на униформени около училищата не само на 15 септември, но и като постоянна практика. Целта е да се предотврати контактът на учениците с наркотици и да се гарантира безопасността им в първите дни на новата учебна година. Патрулите ще бъдат увеличени и в квартали с нощен живот, за да се ограничи предлагането на забранени вещества и да се реагира бързо при инциденти.

Масов мониторинг на мрежата

Специализираните звена срещу киберпрестъпността в ГДБОП и Националното следствие започват широк мониторинг на социални мрежи, форуми и други интернет платформи. Те ще търсят търговци на наркотици, педофили, нарушители на пътя, които публикуват свои видеа, както и организатори на опасни „онлайн предизвикателства“. Целта е да се идентифицират и спрат рисковете за децата и подрастващите.

Официално съобщение за началото на операцията все още няма, но разпорежданията са вече спуснати и изпълнението им е в ход.

