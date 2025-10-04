Голяма промяна с издаването на лични документи! Ще има и нови цени

Всички български граждани, чиито лични документи изтичат през следващите месеци, трябва да побързат с подмяната им.

От 1 януари 2026 г. Министерството на вътрешните работи въвежда нови, по-високи такси за издаване на лични карти, паспорти и шофьорски книжки. Според ведомството поскъпването е неизбежно заради нарастващите разходи и предстоящото въвеждане на нови технологични стандарти в документите за самоличност.

Старите цени изтичат с 2025 година

Цената за издаване на лична карта със срок на валидност 10 години ще скочи от 18 на 30 лева. Повишение има и при документа с 4-годишна валидност за младежи между 14 и 18 години – от 13 на 21 лева. Настоящите, по-ниски цени, ще останат в сила само до края на 2025 г.

От МВР уточняват, че настоящата ценова политика е част от кампания за насърчаване на гражданите да подменят документите си предварително и да избегнат струпвания в края на срока. „Препоръчваме на всички, чиито документи изтичат през 2025 и началото на 2026 г., да не чакат последния момент“, напомнят от ведомството.

В Областната дирекция на МВР в Хасково вече е отчетен сериозен брой документи с изтичащ срок – близо 3000 лични карти, 14 000 паспорта и 3200 шофьорски книжки. От Паспортна служба приканват хората да действат своевременно, докато важат по-ниските тарифи.

По-малко опашки през есента

Според МВР най-удобният период за подмяна на документите е есента, когато натовареността в звената „Български документи за самоличност“ традиционно е по-ниска. Това означава по-кратко чакане и по-бързо обслужване.

Гражданите могат да подменят документите си дори преди да е изтекъл срокът им на валидност. „Няма нужда да се чака последният ден – системата позволява подновяване навреме, без административни усложнения“, посочват от министерството.

Заявления се подават във всички районни управления на МВР, а за улеснение е активиран и електронният портал e-uslugi.mvr.bg. Чрез него, с квалифициран електронен подпис (КЕП), гражданите могат онлайн да заявят издаване на лична карта и паспорт, без да посещават на място паспортна служба.

Електронното бъдеще на документите

С въвеждането на новите цени ще дойде и ново поколение лични документи – с подобрени защити и възможност за дигитална идентификация. Очаква се те да включват биометрични данни и електронни чипове, които ще осигурят по-високо ниво на сигурност и достъп до електронни услуги в целия Европейски съюз.

От МВР уверяват, че новата система ще бъде напълно съвместима с европейските стандарти за защита на личните данни и ще позволи на българските граждани по-лесно да използват цифрови услуги както у нас, така и в чужбина.

„Подмяната на документите не е просто административна формалност – това е стъпка към модерна и по-сигурна идентификация“, коментират от ведомството.

