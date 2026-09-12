Обявиха много важни промени с личните документи
Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4
Следете всички новини, анализи и коментари за Лични Документи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4
Срокът за подмяна на документи на сегашната цена от 18 лева е до 31 декември
Ето какви ще са те
МВР предупреждава гражданите да побързат с подмяната си до края на 2025 г., докато важат старите цени
Въвеждането на електронни лични карти ще разшири възможностите за използване на онлайн услуги
Нови правила за личните документи гласува днес Народното събрание (НС)
Всички гишета ще работят на пълно работно време - до 17:30 ч
Причината е масовото изтичане на валидността на документите за самоличност.
Но само за 6 месеца, съобщиха от МВнР.
Това е, за да се избегнат струпвания на паспортните гишета
Все повече фирми и населени места се възползват от мобилното подаване на заявления
МВР се готви за близо милион лични карти, които изтичат догодина
Възможни са временни затруднения в работата на информационните системи на Български документи за самоличност и Пътна полиция Това съобщиха от пресцент...
"До момента аз не съм чул в някоя от тези процедури да има нарушение, дефект или корупционна практика". Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в сут...
Правителството прекрати обществената поръчка за изработването на новите лични карти, обявена от МВР. Тя бе на прогнозна стойност почти 500 млн. лв. П...
Българите в чужбина ще могат да подновяват личните си документи по електронен път. Това става възможно след като днес правителството одобри промени в...
Гишетата за документи за самоличност ще работят със специално работно време заради изборите. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.И уточниха, че по тоз...
От 8 май група „Български документи за самоличност" в Кърджали ще организира по нов начин приемането на заявления за издаване на лични документи, съо...
Районните управления на полицията в Кърджали приемат бързи поръчки за лични документи. Само за 3 дни от 14 до 17 април са приети 1800 заявления за лич...
Кърджали. От днес до 2 август звеното "Български документи за самоличност" в Кърджали ще работи с удължено работно време, съобщиха от ОД на МВР. Промя...