Хиляди лични карти изтичат до края на годината, цената скача от 1 януари

Хиляди лични карти у нас изтичат до края на годината, а интересът към подмяна на документите осезаемо расте. Гражданите с изтичаща валидност трябва да побързат, тъй като могат да се възползват от по-ниските такси за издаване само до 31 декември, след което цените ще се повишат значително, припомня Нова телевизия.

Краен срок и ценови скок

До края на декември изтича гратисният период, в който личните карти могат да се подменят на по-ниски цени. Галина Захариева, началник сектор БДС-Монтана, обясни, че "личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро". Захариева призова гражданите да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори желателно, "за да не се образуват опашки", тъй като това е удобство и за гражданите, и за служителите.

Пример за това е Илиян Насков от Монтана, чиято карта изтича през декември. Той е подал документи, за да не чака последния момент, и е платил "18 лева".

Риск от глоба

Ако някой не подмени личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. Галина Захариева потвърди, че има "леко завишение на бройката, които идват, но не се наблюдава така масово да идват да си подменят личните карти".

Покрай подмяната на изтичащи документи, не липсват и други причини за подаване на заявления за нови лични карти. Антоанета Василева е решила да подмени своята, защото е чула по телевизията, "че всички лични карти независимо дали са срочни или безсрочни се подменят", и е решила да я смени сега, заедно с шофьорската си книжка. Друг гражданин, Иван Киров, обясни, че е паднал от стълба и си е счупил ръката и картата, като сега предполага, че ще го глобят, но му трябва нова карта, защото се е "спукала на две".

