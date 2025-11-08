Необичаен професионалист получи награда от полицията

На 8 ноември – деня на Св. Архангел Михаил и професионален празник на българските полицаи – Столичната дирекция на вътрешните работи отличи служители с високи постижения в службата. Сред наградените е и председателят на Съюза на ключарите в България Андрей Сапунджиев, който от години работи съвместно с МВР по кампании за превенция на кражби и домашна сигурност.

Кампания за сигурност и практични съвети

„Работим със СДВР и с МВР от много години – обучаваме служителите за видовете ключалки и нивата на сигурност, за да могат те да съветват гражданите кои ключове създават предпоставка за кражба и кои служат за превенция“, обясни Сапунджиев.

Той подчерта, че част от общата кампания за превенция са и плакати в метрото и градска реклама, целящи да информират гражданите кои ключове са сертифицирани като high security.

„Ключовете от клас High Security струват между 300 и 500 лева, но наистина пазят от кражби – не се пробиват лесно, затрудняват манипулациите и предотвратяват взлом“, каза още Сапунджиев.

Експертът призова гражданите да подхождат отговорно към сигурността на дома си, напомняйки, че модерната техника и информираността са най-силното оръжие срещу престъпността – точно в духа на Архангеловден, денят на закрилата и доблестта.

