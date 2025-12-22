Китай смълча всички! Ето какво откриха на Луната

Учени направиха изключително откритие, което променя разбиранията ни.

Китайската лунна мисия Чан'е-6 постигна научен пробив, който променя разбирането ни за произхода на водата в системата Земя–Луна. В проби, върнати от обратната страна на Луната, учените идентифицираха следи от изключително редки и богати на вода метеорити – така наречените CI хондрити. Това е първото потвърдено откритие на такъв материал в лунната почва, пише Meteo Balkans.

Какво точно е открито?

Анализът се базира на малко над 1,8 килограма реголит, събран от басейна Аполо в района на Южния полюс–Айткен – един от най-старите и слабо изследвани региони на Луната. Сред повече от 5000 микроскопични фрагмента изследователите откриват седем зърна с химичен състав, несъвместим с лунните скали.

Тези частици показват характерните за CI хондритите съотношения на желязо, манган и никел, както и минерални структури, които свидетелстват за краткотрайно разтопяване при удар и последващо бързо охлаждане.

CI хондритите са едни от най-крехките познати метеорити. Те са богати на вода и летливи елементи, но са толкова порести, че обикновено се разрушават напълно при навлизане в атмосферата на Земята. На Луната ситуацията е още по-неблагоприятна – липсата на атмосфера означава директни удари с много висока скорост.

Фактът, че следи от такъв материал са оцелели в лунната почва, показва, че част от астероидите са доставяли вода и други летливи вещества, без да бъдат напълно унищожени.

Луната като запис на ранната Слънчева система

За разлика от Земята, Луната няма тектоника, ерозия или активна атмосфера. Това я превръща в естествен архив на процесите, протичали преди милиарди години. Откритите CI-хондритни фрагменти представляват директно физическо доказателство за състава на телата, които са бомбардирали вътрешната част на Слънчевата система в ранните ѝ етапи.

Според оценките на изследователския екип, до 30% от външния метеоритен материал в лунната почва може да е от водоносни астероиди от този тип.

Връзката с водата на Земята

Ако CI хондритите са достигали Луната, те почти сигурно са удряли и Земята в същия период. Това подкрепя хипотезата, че значителна част от водата на нашата планета е доставена отвън – чрез удари на богати на вода астероиди, а не е изцяло продукт на вътрешни геоложки процеси.

Подобни изводи се подкрепят и от анализите на проби от астероиди, върнати от мисиите Hayabusa2 и OSIRIS-REx, които показват наличие на вода и органични съединения в малки тела от Слънчевата система.

Какво означава това за бъдещите мисии?

Откритието на CI хондритен материал в пробите от „Чан'е-6“ демонстрира, че Луната може да се използва като ключов източник на информация за произхода на водата и летливите вещества. Разработеният метод за откриване на външен материал в лунния реголит ще бъде важен инструмент за бъдещи мисии за вземане на проби.

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences и вече се разглежда като едно от най-съществените лунни открития през последните години.

