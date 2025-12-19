Божков герой в италианската преса! Тежки разкрития

В трезорите на София е открита колекция от артефакти от древен Рим, които никога не би трябвало да се намират там. От тази находка започва разследването на прокуратурата в Рим срещу Васил Божков, българския олигарх, наричан „Черепа“, който в продължение на години е доминирал хазартния бизнес в страната си, дълго време е бил считан за най-богатия човек в България и е заподозрян от САЩ, че е поддържал връзки с руски политически среди, за да влияе на политическия живот в страната си. Това пише в обширен материал италианският „Република“.

Според италианските следователи Божков е притежавал незаконно 300 археологически ценности от римската епоха, откраднати от националното историческо и културно наследство. Става дума за безценни предмети, които днес са под арест и за които е поискано връщане.

На 68 години Божков не е маргинална фигура.

Името му е в центъра на някои от най-важните разследвания за корупция и укриване на данъци в България. Той е посочен от българския прокурор Ангел Канев като близък до Евгений Пригожин, покойния шеф на руската наемническа група „Вагнер“, и е заподозрян – според Министерството на финансите на САЩ – в поддържане на връзки с политически среди в Москва, за да повлияе на политическия живот в страната си. Обвиненията поставят случая му далеч извън националните граници.

Сега Божков фигурира и в документите по италианско съдебно дело. Разследването, координирано от помощник-прокурора Джовани Концо и прокурора Паоло Франческо Маринаро, се отнася изключително до незаконното притежание на археологически находки, но всъщност отваря нова съдебна фронтова линия в Европа по отношение на един от най-обсъжданите олигарси в Източна Европа.

Сигналът е дошъл от българските власти. Прокуратурата в Рим е реагирала незабавно, като е изпратила в София екип от карабинерите за опазване на културното наследство, координиран от полковник Паоло Бефера. След внимателна работа по анализ и експертиза, всички съмнения са отпаднали, находките са били автентични.

Колекцията, приписвана на Божков, всъщност е много по-голяма и включва над хиляда антични произведения, произхождащи от различни части на света и съхранявани в трезори, разположени в различни европейски страни. Но за италианската магистратура обхватът е ограничен до тези 300 артефакта, считани за неразделна част от италианското археологическо наследство. Произведенията са били замразени в София и сега се очаква резултатът от българското разследване, за да се пристъпи към тяхното връщане.

От 90-те години на миналия век Божков е свързан с икономическа империя, изградена между бизнеса, политиката и подозрителни криминални връзки. Роден през 1956 г. във Велинград, завършил математика в Националния икономически университет в София, той вече е бил известен на службите за сигурност на комунистическа България за незаконни хазартни дейности от средата на 80-те години. След промяната на режима през 1989 г. той създава мрежа от обменни бюра, след което разширява дейността си в хазартния сектор, строителството и футбола. От 1999 до 2006 г. е собственик на ЦСКА София, а през 2019 г. придобива и историческия съперник „Левски“.

През 2011 г. името му се появява в телеграма на американското посолство в София, публикувана от WikiLeaks, в която се анализират връзките между бизнеса и организираната престъпност в България. След национализирането на неговата Национална лотария през 2020 г., Божков – тогава в изгнание в Дубай – основава политическа партия, „Българско лято“, която обаче не успява да влезе в парламента. За италианската прокуратура обаче проблемът остава друг: да върне в Италия артефактите от древен Рим, пише още „Република“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com