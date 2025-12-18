Един метал задмина рекордите на злато и сребро

Цената на платината се изстреля на борсите, достигайки $1,978 на тройунция, което е връх от 17 години насам, съобщи Trading Economic.

Това е рекордна стойност от 2008 г., като от началото на годината цената на благородния метал се е увеличила с 2,2 пъти.

Причината за скоростното покачване са анонсите за облекчаване на паричната политика в САЩ и опасенията от недостиг на благородния метал.

Също така паладият поскъпна с 3,3% и се търгува на 1 777 долара, което пък е тригодишен връх.

Пазарите реагираха веднага на очакванията за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв (Фед).

Тези очаквания бяха подкрепени от слаби данни за пазара на труда, които показаха увеличение на безработицата през ноември до 4,6% – най-високото за последните четири години.

Междувременно членът на Управителния съвет на Федералния резерв Кристофър Уолър заяви, че вижда потенциал за по-нататъшно намаляване на базовия лихвен процент от страна на Централната банка на САЩ.

"Вярвам, че настоящото ниво на лихвения процент е с 50 или 100 базисни пункта над неутралното, което означава, че Федералният резерв има възможност да намали още повече", каза той на събитие в Ню Йорк.

Междувременно Световният съвет за платинени инвестиции (WPIC) очаква глобалният дефицит на платинения пазар да бъде 69 200 унции през 2025 г.

В същото време фючърсите на златото на борсата Comex спаднаха с 0.3% до $4,359 на унция, а среброто пада с 0,7% до 66,5 долара на унция. Въпреки това те остават близо до историческите си върхове.

