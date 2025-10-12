40 000 тона годишно! Откриха мина с огромни количества ценен метал

В пустинята на Невада се заражда проект, който може да промени баланса на силите в световната индустрия на батериите. Съвместното начинание на Lithium Americas и General Motors, подкрепено от Министерството на енергетиката на САЩ, обещава да превърне страната в един от водещите производители на литий - ключов метал за електрическата мобилност.

Новата мина, която ще промени енергийния пейзаж

Lithium Americas и General Motors обединяват усилията си в проекта Thacker Pass, в който Министерството на енергетиката на САЩ вече притежава 5% дял. Става дума за най-голямото находище на литий в Западното полукълбо – стратегическа държавна инвестиция, която ще осигури нов източник на критичния метал за батерии. Според плановете, до 2028 г. мината в Невада ще произвежда около 40 000 метрични тона литиев карбонат годишно, достатъчно за над 800 000 електрически превозни средства. Това ще представлява осемкратно увеличение спрямо сегашния добив в САЩ, който не надхвърля 5000 тона годишно. Инвестицията от 2,26 милиарда долара, подкрепена с държавен заем, е част от по-широката стратегия на Вашингтон за укрепване на вътрешното производство на стратегически суровини.

General Motors влиза дълбоко в минния сектор

Американският автомобилен гигант General Motors вече е придобил 38% дял в проекта на стойност 625 милиона долара. Сделката му дава правото да изкупува целия добив от първата фаза и дял от втората, което осигурява дългосрочен достъп до литий за бъдещите електромобили на компанията. GM също така разрешава на Lithium Americas да продава част от неразпределеното производство на други пазари, с цел диверсификация на износа. След обявяването на сделката акциите на Lithium Americas поскъпнаха с над 32%, което подчертава доверието на инвеститорите в потенциала на Thacker Pass. Проектът се вписва в националната индустриална политика на САЩ, която в последните години включва и мащабни държавни участия в стратегически компании като Intel и MP Materials – част от опита да се възстанови контрола върху ключови вериги за доставки.

Американският отговор на китайското господство

Към днешна дата Китай остава водещ в световния пазар на литий, с над 40 000 метрични тона годишен добив и контрол върху 75% от глобалното преработване на метала. Новият проект в Невада цели да намали тази зависимост и да създаде устойчива местна индустрия за батерии. Министърът на енергетиката Крис Райт заяви, че участието на държавата в проекта гарантира икономическата му жизнеспособност въпреки спада на цените, наложен от Китай. „Това е стратегическа инвестиция, която ще защити данъкоплатците и ще осигури на страната ни независим достъп до литий – металът на бъдещето“, каза Райт. Според анализатори, Thacker Pass може да се превърне в повратна точка за американската енергийна политика, поставяйки началото на нова фаза, в която Съединените щати вече няма да бъдат само потребител, а и ключов доставчик на ресурси за глобалния преход към електрическа мобилност.

