Три метала избухнаха! Исторически рекорди

Златото, среброто и платината направиха немислимото — изстреляха се до най-високите цени в историята.

Златото удари 4549 долара за тройунция, среброто премина 76 долара, а платината скочи до 2454 долара.

Причината: очакваното понижение на лихвите в САЩ, слабият долар и растящото напрежение по света. Инвеститорите масово търсят сигурни активи — и металите избухнаха.

Среброто е абсолютният шампион: над 160% ръст от началото на годината.

Златото е на път към най-силната си година от 1979 г.

Платината също бележи рекордни нива.

Пазарите са на ръба, а анализаторите предупреждават: колебанията ще останат високи, но трендът е нагоре.

