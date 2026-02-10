Рекордни цени и нов интерес към златото

Благородният метал поскъпва, депозитите мълчат

Рекордното поскъпване на златото през последните седмици извади на преден план въпрос, който отдавна зрее сред българските домакинства - какво да се прави с парите, когато депозитите в банките практически не носят доходност. На фона на почти нулеви лихви, геополитическа несигурност и колебливи пазари, благородният метал отново се появи като алтернатива за съхранение на стойност. Експерти все по-често говорят не само за движението на цените, но и за това дали златото е разумен избор за обикновения спестител.

Резки корекции

В края на януари международните пазари отчетоха поредица от исторически върхове при цената на златото. За първи път тройунцията премина границата от 5000 долара, а в следващите дни котировките достигнаха диапазона 5250-5300 долара. Това означаваше ръст от над 30% на годишна база и над 80% спрямо нивата отпреди пет години, когато златото се търгуваше около 2800 долара за тройунция.

Пазарният анализатор Кайл Рода от Capital.com коментира, че движението не е резултат от краткотрайна спекулация, а от натрупване на структурни фактори. По думите му централните банки вече пета поредна година купуват над 1000 тона злато годишно, а това оказва постоянен натиск върху цената нагоре. Рода посочва още, че отслабването на щатския долар и нарастващите съмнения около фискалната дисциплина в САЩ допълнително подкрепят златото като алтернативен резервен актив.

След рекордите обаче последва рязка корекция. В началото на февруари цената се понижи до диапазона 4500-4600 долара за тройунция, което означава спад от близо 15-20% за по-малко от седмица. Тази корекция беше широко отразена и в българските медии като напомняне, че златото остава волатилен актив, особено при бързи движения нагоре.

От германската частна Deutsche Bank коментираха, че подобни корекции са типични за пазари, които растат с такова темпо. Банката посочи, че въпреки спада дългосрочната тенденция остава възходяща, тъй като фундаменталните фактори - покупки на централни банки, геополитически рискове и ограничено предлагане - не са се променили.

В България икономистът Стоян Панчев заяви в ефира на бТВ, че ако се гледа по-дълъг хоризонт, златото е сред най-добре представящите се активи на глобалните пазари. По думите му краткосрочните колебания често засенчват факта, че за последното десетилетие цената на златото се е увеличила многократно.

Анализаторът на благородни метали Рос Норман допълва, че зоната около 5000 долара вече се възприема от пазара не като екстремна, а като нова референтна стойност, около която ще се формират бъдещите колебания.

Интересът идва от спестители с консервативен профил

Движението на цената на златото съвпадна с трайното разочарование от доходността на банковите депозити в България - именно тези, които традиционно се използват от домакинствата за спестяване. Става дума не за разплащателни сметки, а за класическите срочни депозити с матуритет един, три, шест месеца и една година, които дълги години бяха основният инструмент за сигурно съхранение на пари.

По данни на Българска народна банка средната лихва по едномесечните и тримесечните депозити на домакинствата е в диапазона 0,05-0,15% на годишна база. При шестмесечните депозити нивата рядко надхвърлят 0,3%, а при едногодишните срочни депозити лихвите в повечето банки остават между 0,4% и 0,8 процента. Това означава, че дори при най-добрите оферти реалната доходност остава символична.

На практика депозит от 10 000 лева, държан една година при лихва от 0,6%, носи брутен доход от около 60 лева. След облагане с данък върху лихвите чистият доход е още по-нисък. Именно тези конкретни числа все по-често се посочват като причина хората да търсят алтернативи, особено на фона на поскъпването на стоки и услуги през последните години.

Инвестиционният експерт Макс Баклаян коментира пред Нова телевизия, че домакинствата все по-често правят директно сравнение между срочния депозит и движението на цената на златото. По думите му за много хора решаващият момент не е абсолютният риск, а усещането, че при депозитите „парите стоят, но не работят“, докато при златото стойността им поне се движи.

Баклаян отбелязва още, че интересът идва основно от хора, които традиционно са използвали именно едногодишни и шестмесечни депозити. Това са спестители с консервативен профил, които не търсят висока доходност, но започват да се съмняват в смисъла да блокират средства за година срещу доход, който на практика не компенсира нищо.

Допълнителен фактор е и липсата на реална конкуренция между банките по отношение на лихвите. В последните месеци почти всички големи банки поддържат сходни условия, което означава, че домакинствата трудно могат да избягат към по-добра оферта. Именно тази комбинация от ниски лихви по срочните депозити и силно поскъпване на златото превърна темата от абстрактна пазарна новина в личен финансов въпрос за много българи.

Ролята на икономическата среда

Когато темата за златото стане практическа, разговорът почти винаги стига до физическото притежание. В България най-търсени остават инвестиционните кюлчета и монети, продавани от лицензирани търговци, чиито цени следват международната котировка на тройунцията.

При цена около 5000 долара за тройунция грам инвестиционно злато се търгува на нива, които позволяват сравнително лесно влизане на пазара при малки разфасовки. Именно това обяснява популярността на кюлчетата от 1, 5 и 10 грама, както и на утвърдени международни монети.

Макс Баклаян посочва, че физическото злато се възприема като най-разбираемата форма на инвестиция. По думите му хората искат яснота, а именно да знаят какво притежават и къде се намира то, без да зависят от платформи или посредници.

Съществен фактор е и данъчното третиране. Инвестиционното злато в България е освободено от ДДС, което означава, че цената му отразява почти изцяло движението на световния пазар. Това го отличава от много други активи, при които данъчната тежест влияе пряко върху доходността.

Експертите обаче напомнят и за практическите аспекти като съхранението, сигурността и възможните разходи за сейф или застраховка. За разлика от депозита, физическото злато изисква лична отговорност, която не всеки инвеститор е готов да поеме.

Макс Баклаян посочва още, че ръстът на цената на златото през последната година се е превърнал в тема на масови разговори, а не само на специализирани финансови форуми. В интервюта той отбелязва, че хората все по-често сравняват движението на златото с реалното си банково извлечение, където доходността е практически нулева. Именно това пряко сравнение между „какво се случва със златото“ и „какво се случва с парите ми“ води до конкретни решения.

Още един фактор, посочван от експерти, е несигурността около бъдещата икономическа среда. Геополитическите конфликти, промените във фискалната политика на големите икономики и дебатите за валутни режими се възприемат от част от спестителите като допълнителен риск. В този контекст златото се разглежда не като инвестиция, а като форма на застраховка.

Алтернативата - депозити, пазари и имоти

От българските анализатори златото все по-често се сравнява с депозитите и финансовите пазари през призмата на реалната доходност. Докато депозитите носят под 1% годишно, златото отчете ръст от над 30% само за последната година, въпреки последвалите корекции.

Златото не носи лихва и не изплаща дивиденти, но компенсира с движение в цената. То не е обвързано с резултатите на конкретна компания и не зависи от корпоративни отчети, което го прави по-малко чувствително към фалити и счетоводни скандали.

Икономисти посочват, че именно поради тази причина централните банки увеличават златните си резерви, особено след периоди на пазарна нестабилност. Това поведение често се използва като ориентир и от индивидуалните инвеститори.

По информация на търговци, цитирани в българските медии, в периоди на силен интерес се наблюдава временно изчерпване на определени разфасовки и удължаване на сроковете за доставка. Това важи най-вече за малките кюлчета, които са предпочитани от хора, инвестиращи за първи път. Подобни сигнали допълнително засилват усещането за повишено търсене.

Експерти обръщат внимание и на разликата между покупна и продажна цена при физическото злато. При рязко покачване на международната цена този спред може временно да се разшири, което е важен детайл за хората, които планират краткосрочни сделки. При дългосрочно държане обаче този ефект се неутрализира, тъй като движението на цената доминира над първоначалната разлика.

От данъчна гледна точка специалистите напомнят, че именно освобождаването от ДДС прави инвестиционното злато уникално сред физическите активи. За разлика от имотите, при които има годишни данъци и такси, при златото липсва текущо облагане. Това обстоятелство често се посочва като ключов аргумент в полза на физическото притежание.

По-гъвкав актив при нужда от бърз достъп до средства

Сравнението с недвижимите имоти е неизбежно в българския контекст. Докато цените на жилищата в големите градове растат с едноцифрени проценти годишно, златото показа значително по-бързо движение в кратък период. Стоян Панчев отбелязва, че при имотите ликвидността е ограничена, а разходите со постоянни. За разлика от това златото следва международната цена ежедневно и може да бъде реализирано сравнително бързо при нужда от средства.

Подчертава се, че именно тази комбинация от ликвидност и глобално ценообразуване прави златото привлекателно като допълнение към имотните инвестиции, а не като техен заместител.

В допълнение икономисти посочват, че при финансовите пазари рискът често е свързан не само с цената, но и със сложността на инструментите. За разлика от акции, облигации или деривати, златото има проста логика. Стойността му следва международния пазар и не зависи от управленски решения или счетоводни отчети. Тази простота е често изтъквано предимство в публичните коментари.

При сравнение с недвижимите имоти експертите обръщат внимание и на времето за реализация. Докато продажбата на имот може да отнеме месеци и да изисква компромиси в цената, златото може да бъде продадено в рамките на дни. Това го прави по-гъвкав актив при нужда от бърз достъп до средства.

Стоян Панчев допълва, че в периоди на икономическа несигурност ликвидността придобива особена стойност. Той посочва, че именно способността даден актив да бъде превърнат бързо в пари е решаваща за много домакинства. В този контекст златото се разглежда като логично допълнение към по-неликвидни инвестиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com