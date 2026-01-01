Рекордни цени и нов интерес към златото
Защо все повече българи търсят изход от почти нулевите лихви в банките
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Защо все повече българи търсят изход от почти нулевите лихви в банките
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Накъде върви цената му
Златото е по-добрият избор за актив убежище от долара в един по-дългосрочен план. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria бащата на валутния борд у нас...
Велико Търново. Златото на кан Кубрат и кан Аспарух вече е на Самоводската чаршия в Търново. Съкровищата на българските канове, могат да се видят в из...
Зелените настояват да се покажат договорите за подземни богатства