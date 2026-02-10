Извънредно решение на Брюксел! Удря мощна индустрия

Решение на Брюксел удря една от най-мощните индустрии в света. Европейският съюз предприема решителна стъпка срещу свръхпроизводството и замърсяването, като официално забранява на компаниите да унищожават непродадени дрехи, обувки и аксесоари. Мярката е част от новия Регламент за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR) и има за цел драстично да намали текстилните отпадъци в рамките на общността.

Според графика на Европейската комисия, забраната влиза в сила за големите корпорации още на 19 юли тази година, докато средните предприятия ще разполагат с гратисен период до 2030 г., за да адаптират бизнес моделите си.

Статистиката на Брюксел е тревожна: всяка година в Европа се унищожават между 4% и 9% от всички непродадени текстилни изделия. Този процес генерира около 5,6 милиона тона въглеродни емисии – количество, което почти се равнява на целия въглероден отпечатък на Швеция за 2021 г.

Мащабът на загубите е видим в големите икономики: във Франция годишно се унищожават стоки за 630 милиона евро, а в Германия се изхвърлят близо 20 милиона върнати артикула.

Еврокомисарят по околната среда Джесика Розвал подчерта, че тези числа налагат незабавни действия. По думите ѝ новите правила ще принудят текстилния сектор да премине към устойчиви и кръгови практики, което не само ще защити природата, но и ще повиши конкурентоспособността на ЕС чрез намаляване на ресурсната зависимост.

