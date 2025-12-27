Шок на пазарите! Безпрецедентен скок

Финансовите пазари преживяха истински шок, след като три от най-ценните метали в света изстреляха цените си до невиждани досега нива. Златото, среброто и платината преминаха психологически бариери и записаха исторически върхове, движени от комбинация от геополитическо напрежение, очаквания за понижение на лихвите в САЩ и засилен интерес към сигурни активи. Данните, публикувани от Ройтерс, потвърждават безпрецедентния скок.

Златото – кралят на металите с нов световен рекорд

Златото отново доказа защо е най-сигурното убежище за инвеститорите. Спот цената достигна исторически връх от 4549,71 долара за тройунция, преди да се установи малко по-ниско – около 4533 долара. Това е ръст от над 1% само за ден, а фючърсите в САЩ за февруари се покачиха до 4566,50 долара.

Според анализите металът е на път да отбележи най-силната си година от 1979 г., подкрепен от очакваното разхлабване на паричната политика на Федералния резерв, масирани покупки от централни банки и мощен приток на капитали към ETF фондове.

Среброто – най-големият победител на годината

Истинската сензация обаче е среброто. Металът скочи с 6% само за ден и достигна 76,46 долара за тройунция – най-високата цена в историята му.

От началото на годината среброто е поскъпнало с над 160%, движено от:

хроничен недостиг на предлагане

рекорден инвестиционен интерес

определянето му като „критичен метал“ от САЩ

Това превръща среброто в най-бързо растящия метал на 2025 г.

Платината – тихият играч, който изненада всички

Платината също не остана назад. Цената ѝ достигна 2454,12 долара за тройунция, а към края на деня се задържа около 2438,92 долара, което е почти 10% ръст за деня.

Този скок е резултат от ниската ликвидност в края на годината, засиленото търсене и очакванията за по-евтина американска валута през 2026 г.

Какво движи пазара – лихви, геополитика и страх

Анализаторите са единодушни: комбинацията от очаквани понижения на лихвите от Федералния резерв и глобалното напрежение тласка инвеститорите към активи, които традиционно се смятат за „сигурно убежище“.

Питър Грант от „Zaner Metals“ обяснява, че ниската ликвидност в края на годината усилва волатилността, но въпреки риска от краткосрочни продажби, тенденцията остава категорично възходяща.

Година, която ще остане в историята

2025 г. ще бъде запомнена като годината, в която благородните метали пренаписаха правилата на пазара. Златото е на път да постигне най-големия си годишен ръст от края на 70-те, среброто бележи рекордна доходност, а платината се изкачва до нива, невиждани в модерната търговия.

Инвеститорите вече гледат към 2026 г. с очакване – ако лихвите наистина тръгнат надолу, ралито може да продължи.

