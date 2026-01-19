Два метала чупят рекорди, цените им - в небето

Златото и среброто достигнаха рекордни нива, докато повечето фондови пазари отбелязаха спад. Това се случва след като Доналд Тръмп заплаши няколко европейски държави с мита заради тяхната опозиция срещу покупката на Гренландия от САЩ.

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически спорове този месец, като настоя, че Вашингтон иска да поеме контрол над северноатлантическия остров, позовавайки се на нуждите на националната сигурност.

На 17 януари, след като преговорите не успяха да разрешат „фундаменталното несъгласие“ относно датската автономна територия, той обяви, че ще наложи нови мита на осем държави заради отказа им да се подчинят на неговите искания.

Тръмп заяви, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия от 1 февруари, които ще се увеличат до 25% от 1 юни, ако позицията им не се промени. Тази мярка позволява ограничаване на вноса на стоки и услуги в ЕС, пазар от 27 държави с общо население от 450 милиона души.

Изявлението предизвика незабавна реакция. Страните излязоха с обща декларация, в която се казва: „Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала“.

Златото, което е ключов актив в периоди на нестабилност, достигна пик от 4690,59 долара, а среброто достигна 94,12 долара.

На пазарите на акции Токио, Хонконг, Шанхай, Сидни, Сингапур и Уелингтън отбелязаха спад, въпреки че в Сеул и Тайпе имаше печалби. Европейските и американските фючърси се понижиха. Доларът също отбеляза спад спрямо останалите валути, като еврото, британският паунд и йената се повишиха.

