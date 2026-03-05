Кристалина Георгиева предупреди за нов удар върху икономиката

Световната икономика отново е подложена на сериозно изпитание заради войната в Близкия изток, предупреди ръководителката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Според нея конфликтът създава нова вълна от несигурност за глобалните пазари и може да има последици за цените на енергията, инфлацията и икономическия растеж. Изявлението беше направено по време на конференция в Банкок, предаде Франс прес. Георгиева подчерта, че световната икономика навлиза в период на все по-чести и трудно предвидими сътресения.

„Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма“, заяви тя. Според ръководителката на МВФ продължаването на конфликта може да се отрази пряко върху глобалните енергийни пазари и върху настроенията на инвеститорите.

„Този конфликт, ако продължи, очевидно може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията“, добави Георгиева.

Войната започна в събота с офанзива на САЩ и Израел срещу Иран и бързо разпали напрежението в Близкия изток. Според Франс прес ескалацията е довела до рязко поскъпване на световните цени на петрола и до силни колебания на международните пазари.

„Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни“, каза още Георгиева, като подчерта, че нестабилността се усеща в много части на глобалната финансова система.

По думите ѝ най-важният въпрос остава колко дълго ще продължи конфликтът и какви нови сътресения може да предизвика той. „Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят“, добави тя, като предупреди и за риск от „потенциално продължителен период на нестабилност“ в световната икономика.

