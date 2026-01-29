Китайци бясно купуват този метал. Вече никой не може да спре цената

Цените на медта се повишиха рязко и за първи път в историята надхвърлиха границата от 14 000 долара на тон.

Това съобщава Вloomberg, като припомня, че това е най-силният ръст за повече от 16 години.

Този метал е поскъпнал с 25% от началото на декември.

Отбелязва се, че китайските инвеститори активно инвестират в метали, надигайки мощна вълна, която е повишила цените на всичко – от калай до сребро, до рекордни нива.

Според Reuters, медта се използва в енергетиката и строителството. Това е ключов метал, съществен за енергийния преход.

Според търговците ръстът на цената на този метал се дължи и на нарастването на интереса към твърдите активи, което е довело до рекордни цени на златото и среброто, отчасти поради геополитически напрежения.

Фючърсите на злато за доставка през април надхвърлиха $5,600, а цената на среброто за първи път надхвърли $120. От началото на 2026 г. цените на златото вече са се покачили с почти 30%, а цената на среброто с над 65%.

