Новият дом на дракона! Държавата, която китайците си харесаха
Купуват като луди имоти, инвестират в икономиката
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Купуват като луди имоти, инвестират в икономиката
Гони златото по поскъпване
Направи първия плазмен телевизор в света
Това е първият случай от началото на руското нашествие преди три години
САЩ "канят" Китайската комунистическа партия "да шпионира армията ни, възмущават се конгресмени
Бразилия е най-големият отвъдморски пазар за този китайски производител
Китай с нова експанзия в производството на чипове
За китайците храната е издигната в култ - разкази на българи в Поднебесната империя
Да не кажел някой нещо за партията
Томас Бах попадна в конфузна ситуация
Причината е,че компаниите са отказали да използват памук от Синдзян
Той е 10 млрд по-бърз от най-мощния досега
Китайците я използват вместо ръкавици, когато докосват повърхности и предмети
САЩ обяви извънредно положение
Британската полиция продължава разпита на шофьора на камиона
Моделиерите ги обидили с клип, в който жена с азиатски черти се опитва да яде пица с пръчици
Платена публикация На 12 юли 2016 г. по повод крайното решение на Арбитражния трибунал по "арбитражното дело за Южнокитайско море", едностранно иници...
Конкретен инвестиционен проект представи китайска бизнес делегация пред премиера Борисов Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с бизнес...
Делегация от 13 компании проучва възможностите за инвестиции Възможностите за инвестиции в България проучва китайска делегация с представители на 15...
Китайската компания Porter City Holdings ще изгради своя европейска централа в Тракия икономическа зона. Споразумението за това беше подписано по врем...