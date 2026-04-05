Новият дом на дракона! Държавата, която китайците си харесаха

Зимбабве се оказа африканския Елдорадо, който Китай започна да превзема.

Богатите китайци все по-често купуват луксозни жилища в столицата Хараре, превръщайки града в магнит за милиарди и новата китайска провинция.

Това съобщи Блумбърг, като показа подробен репортаж за голямото преселение и как китайските капитали откриха нов живот в Зимбабве.

Според брокери на недвижими имоти търсенето на жилища на стойност между $500,000 и $2 милиона в престижни райони като Highlands и Borrowdale Brook е нараснало толкова много, че агенциите наемат служители, говорещи китайски.

За разлика от други развиващи се страни, където отиват предимно нискодоходни китайски работници, в Зимбабве навлизат богатите китайци – топ мениджъри и предприемачи, свързани с минния сектор и други високо платени индустрии.

Защо Хараре?

Китай е основен партньор на правителството в Хараре. Сред най-емблематичните проекти е новата сграда на Парламента на Зимбабве, на стойност около 140 милиона долара, която е дарение от Пекин.

Също така, китайски компании инвестират милиарди в минния сектор, особено в добива на литий и злато. Всеизвестно е, че Зимбабве притежава едни от най-големите запаси на литий в Африка.

Китайските компании вече доминират в енергетиката, банките и инфраструктурата. В Хараре вече изникнаха десетки китайски ресторанти, търговски центрове и казина.

Западните инвеститори, които отдавна са в Хараре, са недоволни от начина, по който новите собственици се отнасят с имотите си, защото възстановяват исторически къщи по китайски тертип.

Масовото нашествие на китайците обаче предизвиква и дебати в местното общество относно условията на труд, екологичното въздействие и дълговата зависимост на страната от Китай.

Въпреки това, много африканци виждат наплива на богати китайци като предимно положителен за Зимбабве - те инвестират в страната в момент, когато западният капитал до голяма степен се е изтеглил поради дългови проблеми и инфлация в Европа.

