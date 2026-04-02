Революция в науката. Китай създаде два нови елемента

Истинска революция в химията направи Китай - разшири периодичната таблица на Менделеев. Открити са два нови елемента: берклий-235 и америций-231, съобщава CGTN.

Китайски физици от Института за съвременна физика в Ланджоу направиха откритие, използвайки мощен ускорител на частици. Резултатите бяха публикувани в списание Physics Letters B.

Създаването на нов изотоп е като игра на високоскоростен космически билярд. Изследователите са използвали ускорителя CAFE2, за да бомбардират мишена от злато-197 с йони аргон-40.

Атомите се сблъскаха с правилната скорост и се сляха, образувайки по-тежки ядра. Продуктите бяха филтрирани и идентифицирани с помощта на сепаратора SHANS2, който може да открие дори единичен атом по неговата енергия, позиция и време на пристигане.

Америций-231 се образува от радиоактивния разпад на берклий-235 с период на полуразпад от около 75 секунди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com