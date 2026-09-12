Всичко за Химия

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Трима с Нобел за химия

Трима с Нобел за химия

Французинът Жан-Пиер Соваж, шотландецът Фрейзър Стодарт и холандецът Бернар Феринха спечелиха Нобелова награда за химия за разработването и синтеза на...

05 октомври | 12:42
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Нашите химици все по-търсени

Нашите химици все по-търсени

От няколко години все повече се търсят химици и нашите студенти се реализират добре в България. Химията се оказва в момента един отличен професионален...

27 февруари | 19:35
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