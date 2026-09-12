България превзе световната олимпиада по химия
Младите ни таланти спечелиха един златен, един сребърен и два бронзови медала сред 320 участници
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Младите ни таланти спечелиха един златен, един сребърен и два бронзови медала сред 320 участници
Те са берклий-235 и америций-231
Учените вече са създали няколко бездефектни нанодиаманта с кубична кристална структура
Най-добрите български ученици се представиха отлично
Те се справиха отлично в конкуренцията на 188 състезатели от 40 държави
Ако ги купите от магазин и не знаете дали са обработени, препоръчително е да ги обелите все пак
Олимпиадата се проведе в Саудитска Арабия от 21 до 30 юли
17-годишният Виктор Лилов е № 1 на олимпиадите по химия и биология
Директорът Велина Георгиева поздрави единадесетокласниците за трудния избор да се посветят на химията
Това е като машина на времето, казва Джоан Флечър, археолог от университета в Йорк
Българските химици отново се представиха достойно
12-годишният Байрам Дерменджиев е така добре подготвен, че дори вече е изнесъл два урока
20 пъти по-малко химия в тях
За "разработване на метод за редактиране на генома"
Дванадесетокласникът от Езикова гимназия Пловдив Евгени Стателов спечели златен медал на 51-вата Международна олимпиада по химия в Париж
Златен, сребърен и 2 бронзови медала спечелиха български ученици
Французинът Жан-Пиер Соваж, шотландецът Фрейзър Стодарт и холандецът Бернар Феринха спечелиха Нобелова награда за химия за разработването и синтеза на...
Замразеният хляб е алтернатива на химията, заяви пред "Нова телевизия" Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладк...
От няколко години все повече се търсят химици и нашите студенти се реализират добре в България. Химията се оказва в момента един отличен професионален...
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия. Шведът Томас Линдал, американецът Пол Модрич и роденият в Турция Азиз Санджар, който е и с американ...