„Дяволът носи Прада 2“обяви война на изкуствения интелект 

Лентата разтресе световния боксофис

През 2006 г. светът на киното и модата се промени необратимо с премиерата на филма “Дяволът носи Прада”. Продукцията, базирана на едноименния бестселър на Лорън Уайсбъргър, се превърна в истински културен феномен, а историята за наивната, но амбициозна млада журналистка Андреа или Анди Сакс, която попадна в мелачката на престижното модно списание “Рънуей”, дирижирано от безпощадната и тиранична главна редакторка Миранда Пристли, изиграна от Мерил Стрийп, не просто осмиваше суетата на висшата мода. Тя изследваше цената на успеха, компромисите със собствената идентичност и тежката динамика на работното място при журналистическата професия. С бюджет от едва 35 милиона долара, филмът реализира тогава

главозамайващите над 326 милиона долара в световния боксофис

и донесе на Мерил Стрийп номинация за “Оскар”, но и циментира Ан Хатауей и Емили Блънт като холивудски суперзвезди от първа величина. Фрази като “Това е всичко” (That's all) и монологът за небесносиния пуловер се запечатаха завинаги в попкултурата на съвременния човек.

Две десетилетия по-късно излезе и продължението “Дяволът носи Прада 2”, който само за няколко седмици направи над 433 милиона долара и разтресе световния боксофис. Филмът бе поверен на оригиналния творчески екип, за да се гарантира запазването на ДНК-то на историята. Режисьорът Дейвид Франкъл и сценаристката Алин Брош Маккена се завърнаха и вдъхнаха нов живот на вселената на “Рънуей”.

Продукцията е с внушителен бюджет

от 120 милиона долара, голяма част от които са инвестирани в изплащането на правата за висша мода облекла, за емблематичните локации и, разбира се, за звездните хонорари. Снимачният процес, провел се между юни и октомври 2025 г., пренася зрителите по улиците на Манхатън и в лъскавите корпоративни небостъргачи на Ню Йорк, а кулминационните сцени са заснети по време на действителната “Модна седмица” в Милано.

Дизайнерите на тоалетите са най-големите модни къщи в света като Chanel, Prada и Dior. Зашеметяващата визия на филма е допълнена от епизодични появи на реални модни икони като Донатела Версаче и поп дивата Лейди Гага.

Абсолютното сърце на „Дяволът носи Прада 2“ е неговият актьорски състав. Завръщането на оригиналното трио е ключово за успеха на филма.

Мерил Стрийп отново влиза в ролята на Миранда Пристли. Ледената кралица с годините се е сдобила с нови емоционални краски. Нейната Миранда

вече

не е просто всемогъщ тиранин, тя е застаряващ монарх,

чиято империя се руши под натиска на алгоритмите.

Ан Хатауей отново се превъплъщава в образа на Андреа Сакс, която показва зрялост и увереност на екрана. Нейната Анди вече не е уплашеното момиче, тичащо за кафе. Тя е корав, уморен от корпоративните игри разследващ журналист, който влиза в офиса на “Рънуей” като равна на Миранда.

Емили Блънт отново играе Емили Чарлтън - комедийното острие на филма, но с много по-сериозен драматичен залог. Нейната героиня е еволюирала до високопоставен корпоративен директор в модната индустрия. Тя внася в ролята страхотна смесица от амбиция и скрита жажда за възмездие

спрямо бившата си шефка.

Стенли Тучи се завръща в ролята на Найджъл, която със своя неподражаем чар и топлота, отново е гласът на разума сред хаоса от интриги.

Новите попълнения в актьорския състав също са бляскави. Кенет Брана се справя отлично в ролята на новия съпруг на Миранда. Б. Дж. Новак е изключително убедителен като младия и бездушен корпоративен наследник Джей, чиято единствена цел са съкращенията. Джъстин Теру влиза в ролята на технологичния магнат Бенджи - харизматичен, но хладнокръвен предприемач. Люси Лиу прави запомняща се роля като Саша Барнс - ексцентрична милионерка със собствени принципи за изкуство и бизнес.

Сюжетът на втория филм ни пренася в реалност, където

печатната журналистика е на командно дишане

Модното списание “Рънуей” губи тираж, рекламодатели и влияние. А собственикът му има план да закрие хартиеното списание и да използва изкуствения интелект за генериране на фотосесии и статии.

Кулминацията в лентата се разиграва на бляскавия фон на реалната “Модната седмица” в Милано, когато Миранда разбира за коварен заговор срещу нея, но тя отказва да се предаде без бой. В една отчаяна, но брилянтно премислена комбинация, Миранда намира съюзник, чиито безпогрешни умения използва по най-добрия начин, и успява да излезе от на пръв поглед отчаяната ситуация, в която е попаднала. В последния момент намира подходящ купувач за контролния пакет акции, блокира внедряването на бездушния софтуер в журналистическата работа и гарантира пълната творческа свобода на екипа си. Така Миранда остава на своя трон, доказвайки, че човешкият вкус, изграждан с десетилетия, не може да бъде лесно програмиран, камо ли пък заменен от изкуствения интелект.

Въпреки победата обаче, финалът не е просто захаросан щастлив край и доскорошните врагове осъзнават, че битката за списанието трябва да се води от съмишленици и в една емоционална сцена на по чаша кафе,

те си прощават годините на съперничество

и поставят началото на зряло, истинско приятелство, основано на споделеното минало. Последната сцена на филма е визуално пиршество на меланхолията. Камерата бавно се отдалечава от прозорците на нюйоркския офис, където светлините светят до късно през нощта, докато Миранда, Анди и Найджъл седят над купчини разпилени макети на страници - уморени, победили в днешната битка, но напълно наясно с неумолимото утре. Гледайте “Дяволът носи Прада 2”. Заслужава си!

Мерил Стрийп лично поканила Лейди Гага да се включи

Най-обсъжданата изненада в продължението на филма безспорно е ексклузивната поява на поп иконата Лейди Гага на снимачната площадка. Идеята за участието й дошла от самата Мерил Стрийп, след като режисьорът Дейвид Франкел й споделил, че има нужда от истинска глобална суперзвезда за проекта. Стрийп веднага предложила Гага, с която се сприятелила на светско парти преди време и лично й звъннала да я покани да участва в лентата. Изпълнителката приела моментално, без да овърта, като дори прекъснала световното си турне, за да се включи в снимките на “Дяволът носи Прада 2”.

Рециклират 20-годишната перука на Миранда

Най-коментираният моден детайл - перуката на Мерил Стрийп, няма нищо общо с актуалните модни тенденции в Милано. Оказва се, че ледената Миранда Пристли носи абсолютно същата сребриста перука от първия филм през 2006 г.

Вместо да харчат хиляди долари за изработването на нова коса за актрисата, стилистите откриват в гардеробиерната на филмовото студио старата и решават да я ползват. И за да отразят визуалното състаряване на героинята по естествен начин, фризьорите умишлено изтънили перуката и редуцирали обема й, за да покажат признаците на възрастта. Въпреки това те запазили строгата и безкомпромисна идентичност на моден диктатор на героинята на Мерил Стрийп, като не изневерили на семплите й сребристи коси.

Световните дизайнери се надпреварват да предлагат дрехите си

Преди 20 г. заснемането на филма „Дяволът носи Прада“ бил истински кошмар за стилистите зад кадър, защото повечето модни къщи изпитвали панически страх да заемат дрехите си за продукцията, за да не обидят влиятелната Анна Уинтур, която е дългогодишен главен редактор на модното списание “Вог” и която е прототип на ледената Миранда Пристли. Днес обаче най-големите имена в модната индустрия са се надпреварвали сами да предлагат тоалетите си за дългоочакваното продължение на холивудската продукция. Стилистката Моли Роджърс споделя в интервю за списанието “Вог”, че отношението на модната индустрия е било коренно различно: „Всички бяха изключително щедри и нямаха търпение да помогнат. Беше достатъчно просто да кажем паролата „Дяволът носи Прада 2“и получавахме абсолютно всичко, което поискаме“.

