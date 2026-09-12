„Дяволът носи Прада 2“обяви война на изкуствения интелект
Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
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Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
Погрижи се и за Ан Хатауей и Емили Блънт.
На червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтур
Готви се продължение на хитов филм с нейно участие
Какво става с дъщерята на актрисата
Актрисата се е снимала в над 60 филма в киното и в повече от 20 телевизионни продукции
Каква е причината
Холивудската ветеранка се завърна на терена, но й трябва време, за да влезе пак в ритъм
Премиерата на лентата е на 10 декември
Холивудската икона демонстрира скрит талант в нов филм
Актрисата е печелила 9 награди „Златен глобус“
Дъстин Хофман я хванал за гърдите, когато се запознали
Звездите влизат в екранизация на мюзикъла „The Prom“
Мерил Стрийп влезе в ролята на милиардера Доналд Тръмп по време на театрална постановка в Ню Йорк, предаде БГНЕС. Легендарната актриса излезе пред пуб...
Дитер Кослик, директорът на Берлинале, призна, че привличането на Мерил Стрийп за шеф на журито е най-големият удар на 66-ото издание на изключително...
Най-голямата церемония в света на киното - раздаването на "Оскарите", която тази година е на 28 февруари, предизвиква все повече коментари и историчес...
Мерил Стрийп сподели момент от миналото, който вдъхнови и въодушеви почитателите й. Трикратната носителка на "Оскар" публикува кадър от 1976 г., когат...
Всичко, което знаем, го научихме от майките си, казват двете дами Мерил Стрийп и Мишел Обама са безспорно две от най-влиятелните жени в света. Първат...
Барак Обама връчи президентския медал на свободата на Мерил Стрийп и още 18 знаменитости. Сред удостоените с високото отличие беше и Стиви Уондър. На...
Ролите на луда майка и непокорна дъщеря във филма "У дома през август" очакват Oскари