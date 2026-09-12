Всичко за Мерил Стрийп

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Мерил Стрийп върти Берлинале

Мерил Стрийп върти Берлинале

Дитер Кослик, директорът на Берлинале, призна, че привличането на Мерил Стрийп за шеф на журито е най-големият удар на 66-ото издание на изключително...

16 февруари | 21:55
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