„Дяволът носи Прада 2“обяви война на изкуствения интелект
Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
Следете всички новини, анализи и коментари за Втори Сезон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
Първи провлачи крак Филип Буков
Какво се случва в новия сезон на "Пееш или лъжеш"
Наградиха призьорите в пещерата "Проходна"
След кратка лятна пауза звездите от "Откраднат живот" се връщат на работа в понеделник и още в първия им снимачен ден на лекарския екип ще се наложи д...
Емил Марков и Йоана Буковска-Давидова ще изненадат зрителите във втория сезон на хитовия сериал по Нова
„С втория сезон на „Откраднат живот" по Нова очаквам промяна в персонажите, чиито характери ще се развиват". Това заяви пред „Здравей, България" Радин...
Боливуд прави втори сезон на един от най-гледаните в България индийски сериали- "Малката булка". Действието в него ще ни пренесе 15 години назад, кога...
Нова телевизия започва лятото с горещ старт. Кулинарното шоу "Черешката на тортата" открива парада днес от 20 часа. Попфолк певецът Милко Калайджиев,...
Нова телевизия пуска втори сезон на шоуто „Фермер търси жена". "За любовта няма невъзможни неща, но това да събере не една, а няколко двойки от различ...