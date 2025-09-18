Алекс Сърчаджиева остана без думи в "Аз обичам България“. Издънката

Алекс Сърчаджиева остана без думи, след тоталната издънка на двата отбора в началото на втория за сезона епизод на „Аз обичам България“.

Участниците сътвориха прецедент в телевизионната игра, след като не можаха да дадат верен отговор на първите три въпроса, които водещата им зададе.

Първи провлачи крак Филип Буков, след като бе попитан каква грешка е допуснал изкуствения интелект, когато е нарисувал изобретението на чушкопека.

Виждайки жена да държи електроуреда на снимката, Буков роди върховна тъпотия. Филип си спомни, че баба му имала такъв, но без капак, и остави без думи Алекс Сърчаджиева.

Другият капитан Стоян Дойчев също се оплете като пате в калчища. Той пък се чудеше защо й е чушкопек на дамата, след като зад нея пекат пипера на ламарина.

Така и двамата актьорът не познаха, че чушкопекът е създаден от мъж.

Последва въпрос на Алеко Константинов към Симона Загорова и Симона Пейчева. Знаменитият писател ги попита вярно ли е, че в град Ниагара малка улица носи неговото име.

Дъщерята на Глория веднага налапа стръвта и потвърди, че това е така. Оказа се обаче, че на името на Алеко в САЩ са кръстени улица и кръстовище, но те се намират в Чикаго.

Третият въпрос към Даниел Бачорски и Ники Станоев беше колко точно са оранжевите неща, които децата изброяват в припева на оранжевата песен.

Бизнесменът първи натисна бутона и бе сигурен, че са четири, но сбърка. След него Станоев също сгреши, след като заложи на три. Верният отговор тук беше седем.

Нула на нула след първата игра. Това се случва за първи път в „Аз обичам България“, отбеляза по бТВ Сърчаджиева, а Симона Пейчева побърза да оправдае незнанията им.

Златната грация уточни, че причината за грешките, е, че се намират след лятна ваканция и още са отпуснати.

