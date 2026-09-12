Алекс Сърчаджиева разкри брутална среща с покойния си баща
И това, ако не е съдба, как да го наречеш...
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И това, ако не е съдба, как да го наречеш...
Дългият път на едни тежки отношения
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От въпроса зависеше кой ще върти колелото на късмета
Първи провлачи крак Филип Буков
В края на играта си тя видя, че все пак е взела правилното решение
Колаж в социалните мрежи
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Направи го в френски град
Засега те не коментират отношенията си
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Доста голяма част от нещата остават скрити“, заяви Благовеста
Двойката пусна видео с откровения за семейния си живот
Присъдата на убиеца беше намалена от 20 на 3 години по друг член от НК
Убиецът е, може би, на свобода, притесняват се близки на момчето от Бяла
Бургаският апелативен съд потвърди доживотна присъда на Атанаска Георгиева за убийството на малката Алекс, предаде Нова телевизия. Атанаска Георгиева...
Алекс Сърчаджиева направи разтърсваща изповед за отношенията си с Иван Ласкин. Актрисата и водеща на "Вип брадър" не само няма да се разделя с любимия...
Подсъдимата Атанаска: Невинна съм, кълна се в децата си Най-тежкото наказание- доживотен затвор без право на замяна, поиска прокуратурата за 39-годиш...
39-годишната Атанаска Георгиева, която е подсъдима за убийството на 8-годишната Александра от Поморие продължава да отрича, че е удушила момиченцето....