Алекс Сърчаджиева се изуми. Изненада в "Аз обичам България“

Прецедент в „Аз обичам България“. За първи път един от двата отбора позна с такава минимална разлика пред опонентите си отговора на въпрос, от който зависеше кой ще върти колелото на късмета.

Колко процента от българите са си купували стоки или услуги по интернет, според данни на НСИ за 2024 година?, попита Алекс Сърчаджиева.

Селекцията на Стоян Дойчев, Николаос Цитиридис и Йордан Йовчев заложи на 49 процента, а Филип Буков, Ивка Бейбе и Мишо Шамара казаха „нагоре“.

След като водещата разкри, че отговорът е 49.8%, Цитиридис започна да си скубе косите от яд, а Сърчаджиева отбеляза: Такова нещо досега не се беше случвало.

Честта да завърти колелото се падна на Ивка Бейбе, но варненката не успя да съкрати изоставането на своите в резултата, тъй като стрелката спря на нулата, и на милиметри от мечтаните 50.

Гоня си късмета с мъжете цял живот, уточни по бТВ Ивка, преди Сърчаджиева да установи, че съдбата си знае работата и въпреки че такива неща досега не са се случвали, има справедливост.

Така Дойчев и компания запазиха преднината си от 20 точки – 72:52, а впоследствие дори я увеличиха на 83:52.

След последния въпрос Буков покани Гери от публиката с надежда да им донесе късмет от колелото, но тя улучи само 5 точки и победата отиде при тима на Цитиридис.

