Още един каза сбогом на "Игри на волята"

Лидерът на племето на Феномените Мартин Лапунов отпадна от екстремното риалити “Игри на волята” след загуба в капитанския сблъсък тази вечер. Победата грабна кондиционният треньор и водач на Лечителите тази седмица - Томи, което даде и ключово предимство на Зелените преди предстоящите номинационни съревнования.

Битката между двамата капитани изпита тяхната издръжливост, точност и търпение. Обитателят на Резиденцията Лапунов се възползва от по-добрата си физическа кондиция, за да натрупа солидна преднина. Проблеми с баланса на последния елемент в съревнованието обаче позволиха на неговия съперник да го настигне. За своя триумф Томи получи награда от 50 златни гроша и възможността да плени знамето на Феномените.

Лапунов е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването - “След Игрите”. В новото издание на поредицата той разказва за своето приключение в Дивия север, за интригуващия свят на осъзнатите сънища и за това кого смята за фаворит за голямата награда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com