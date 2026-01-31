Дъжд от евро над главата на Куката

100 снимачни дни.

806 сцени.

4415 кадъра.

С тези числа приключиха снимките на новия сезон на "Под прикритие" – сериалът, нанадминат по гледане у нас, който традиционно държи летвата високо и не се страхува да я мести още нагоре. Финалът на продукцията бе отбелязан с краткото, но красноречиво „WRAP“ от режисьора Виктор Божинов, който в момента стои зад другите важните тв проекти - "Мамник" и "Чамкория". В сцената, която е ползвал за снимка към публикацията си, се вижда, че след екшън, в който са замесени Големия Близнак (Кирил Ефремов) и Куката (Мариан Вълев), във въздуха летят евро - съвсем адекватно съобразено, когато и да е била снимана тя, тъй като епизодите ще са налични в ефира на БНТ през есента.

Тогава ще са минали месеци от въвеждането на еврото като официална валута. Виктор Божинов написа още:

„Огромни благодарности на целия актьорски състав и екип!!! Най-добрите!!!“

В новия сезон ще има и нови лица - сред тях Юлиан Вергов и Радина Кърджилова като семейна двойка и още куп други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com