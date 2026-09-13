Астролог става водеща в "Преди обед"
Нови рубрики в предаването от тази есен
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Сезон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нови рубрики в предаването от тази есен
Търси си връзка
С 441 кадъра приключи новия сезон на "Под прикритие"
Изтече името и на провокативния Иво Димчев
Рачков и Геро дирижират Сезона-Слънце
Най-новото попълнение в режисьорския екип на Народния театър – Боян Крачолов
Завръща се в Деня на Съединението
Не един, а двама ще раздават рози
Шестият сезон на сериала се завръща по БНТ
Иска да размаже всички политици
Шоуто стартира на 19 февруари
Повече за новия сезон
Новият сезон идва с пълна сила съвсем скоро
Пикантните подробности
Стани Богат и Цитиридис
Все още не се знае името му
Какво са наумили Пам и Елена
Най-голямата бг лига по електронни спортове стартира на 13 ноември с нов формат
Тази вечер започва новия сезон на предаването