Ники Кънчев с изненада! Голяма новина за "Стани богат"

Голяма изненада с новия сезон на „Стани богат"

Започва специалният благотворителен сезон „Златната лига“ на „Стани богат“, в който ученици от водещи гимназии от цялата страна ще седнат в стола на богатството, за да играят в подкрепа на обществено значими каузи, които те и техните училища са избрали сами.

В деня на Съединението на България младежи с блестящи умове и огромни сърца ще дадат голям урок на зрителите на bTV със своето чувство за съпричастност към нуждаещите се и отговорност към средата, в която живеем. Изкачвайки се по „дървото на играта“ с отлични знания, мъдрост и ясното съзнание, че промяната зависи от собствените им усилия, а не от някой друг, учениците ще подкрепят истински стойностни каузи, които не са избрани специално за участието им в „Стани богат“, а са своеобразно продължение на дългогодишната практика на всяко от училищата да помага на хора в нужда.

Спечелените в играта суми, учениците ще дарят в помощ на болни деца, на деца в неравностойно положение, в подкрепа на отбори за участия в международни състезания, за опазване на околната среда, за подобряване удобствата в училищната база, в памет на свои вдъхновители и много други.

„Горд съм, че в студиото на „Стани богат“ посрещаме едни от най-добрите ученици на България - от София, Пловдив, Шумен, Русе, Бургас, Дупница, Кърджали, Ловеч и още градове! Тяхната благородна мотивация и отговорност към другите ме изпълват с оптимизъм, че младите хора на България са нашата по-добра версия. Вярвам в това!“, са думите на възхищение, с които водещият Ники Кънчев прекрачва прага на специалния сезон.

"Златната лига" на младите умове на България ще вдъхновява зрителите на bTV всяка събота от 20:00 ч., а от 8 септември, понеделник, започват и новите епизоди на „Стани богат“, които ще се излъчват всеки делник от 18:00 ч.

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

