Десетокласник скри шапката на Ники Кънчев. Смайваща игра

Десетокласник скри шапката на Ники Кънчев. Димитър Киков направи смайваща в "Стани богат", засрамвайки мнозина много по-големи от него.

Кико, както наричат момчето, показа енциклопедични знания и отговори на въпрос за 20 хиляди лева вярно, но вече се беше отказал след верен отговор на 10 хиляди лева.

Кико е ученик в 10 клас. Обича българската литература. Чете Флобер и много харесва киното. Мечтае някой ден да влезе в НАТФИЗ и да стане голям актьор. Пише стихове, а от книгата му с проза, остават само три глави, които трябва да довърши.

Кико беше в студиото на Стани Богат, за да спечели пари за издаването на книжка по случай 155 годишнината от създаването на училището му.

„Можеше и сам. Без 2 жокера.“, възкликна на въпроса за 10 хиляди лева, на който Кико отговори вярно.





