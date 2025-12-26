Младите дами полудяха. Най-желаният ерген /СНИМКИ/

Младите дами по света полудяха по новия секссимвол на Великобритания. Той е на 29 години, невероятно красив, има кралска кръв и бе обявен за "най-сексапилният член на кралското семейство, за когото никога не сте чували". Александър Чарлз Огилви тихо отпразнува 29-ия си рожден ден миналия месец, като се очаква да влезе в светлината на прожекторите догодина.

Александър, който е 60-ти в линията за наследяване на трона, може да се включи на парада "Trooping the Colour" догодина, след като завърши Кралската военна академия в Сандхърст през август. Младежът бързо успя да развълнува сърцата на дамите, след като беше заснет на парада за завършването си в училището в Бъркшир. Елегантният член на кралското семейство, който е назначен в "Сините и кралските отряди", изглеждаше невероятно, докато участваше в церемонията, която доведе до това феновете на кралското семейство да определят Александър за "най-желания ерген на Великобритания", пише life.dir.bg.

Това със сигурност е титла, подобаваща на внука на любимата братовчедка на кралица Елизабет, принцеса Александра. Младият мъж има образцова външност и впечатляващи академични постижения.

Той също така има чувство за хумор, както си спомня журналист, който го е интервюирал, разказвайки за остроумната забележка на Александър, когато го молят да избере три думи, които най-добре го описват. "Измамник, несигурен, мъж", отговаря той шеговито. По-късно казва, че едно от любимите му хобита извън работата е "практикуването на британски акцент".

Роден в Единбург през 1996 г., Александър е внук на братовчедката на кралица Елизабет - принцеса Александра, и син на Джеймс Огилви и съпругата му Джулия. Досега той се е радвал на скрит живот въпреки кралския си статут и предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите в социалните медии, като пази акаунта си в Instagram заключен.

Въпреки това Александър предизвика фурор в социалните медии, когато видеоклиповете му с пристигането му за погребението на покойната кралица Елизабет през септември 2022 г. станаха популярни в TikTok.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com