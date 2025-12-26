Рачков показа уникални снимки с гаджето

Димитър Рачков и гаджето му Виктория Кузманова показаха как са прекарали Коледа - с пълна къща, богата трапеза и най-близките си хора, събрани около една маса.

Актьорът и бившата "адреналинка" споделиха кадър от празничната вечеря, на който са заедно няколко поколения от семейството.



Снимката е придружена от краткия надпис "Пълна къща", а настроението е типично коледно - топло, семейството на първо място и много усмивки.

