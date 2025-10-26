Ученик от Кърджали направи нещо невероятно в "Стани богат". Ники Кънчев онемя

Ученик от Кърджали засрами звезди, журналисти и учени като направи нещо невероятно в "Стани богат" - с лекота стигна до 10 000 лева, като демонстрира богата и дълбока обща култура. Атанас Митрев от Кърджали отговори на въпрос за 10 хиляди лева в "Стани богат" и впечатли със знанията си публика и водещ.

"Ако имах шапка, щях да я сваля", коментира Ники Кънчев при отговор на Наско, свързан с професиите на музикантите от легендарната група Куийн, предаде БНР.

Първия си жокер Наско използва на въпрос за 5000 лева, когато трябваше да избере дали еленовите кожи, конските подкови, тютюневите листа или каубойските шапки са свързани с прякора buck на американския долар.

За въпроса за 10 хиляди лева потърси помощ от водещия, за да отговори правилно, че Шерлок Холмс намира мнимата си смърт във водопада Райхенбах в швейцарските Алпи.

Краят на предаването отложи участието на дванайсетокласника от Езиковата гимназия "Христо Ботев" в Кърджали за следващата събота.

Атанас Митрев участва в "Златната лига" на "Стани богат", в която се включват млади, даровити и успешни ученици от цяла България. Спечелените от тях суми в предаването те ще дарят за избрани каузи. За Наско това е традиционната благотворителна акция на неговото училище "Да подарим надежда", в която се провежда всяка година по Коледа и подпомага болни деца.

Атанас Митрев учи в Езиковата гимназия "Христо Ботев" в Кърджали. Тази година е в 12 клас. Занимава се активно с астрономия. Член е на националния ученически отбор по астрономия и астрофизика. През август участва в Международната олимпиада, която се проведе в Индия. Малко преди това се върна от САЩ, където участва в престижен курс в Масачузетския технологичен институт в Бостън, за който бе избран след конкурс.

